СМИ: Греческие импортеры перешли на оплату российского газа рублями
Все греческие компании-импортеры газа из России перешли на новый порядок оплаты топлива, прекращения поставок не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.
«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, «счета открыты, процесс оплаты идет», отмечает RT. Источник пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки российского газа наступает 25 мая и необходимо, чтобы средства поступили на спецсчет 23 мая.
«Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», — сообщил собеседник РИА Новости.
В Греции три основных импортера газа — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. В зависимости от сезона на поставки топлива из России приходится от 45% до 55% импорта, отмечает телеканал «360».
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