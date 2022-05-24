В Минэнерго Болгарии заявили о поспешности отказа платить за российский газ в рублях

Как отметил министр, в данный момент необходимость отказываться от такого способа оплаты топлива отсутствует. Николов подчеркнул, что аналогичным образом поступили правительства Германии и Италии, пишет Газета.ру. По словам главы Минэнерго, болгарские власти поднимут соответствующий вопрос в ходе совещания с Еврокомиссией.

«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании», — добавил Николов.

В апреле стало известно, что Болгария отказалась платить за поставки газа из РФ в рублях, с 27 апреля российский «Газпром» приостановил поставки топлива болгарскому партнеру компании «Булгаргаз», напоминает «Свободная пресса».

