СМИ: Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
Глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал в отставку, его место в нефтегазовой компании займет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.
«По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров», — отмечает украинское издание.
Отмечается, что перед назначением Чернышова главой «Нафтогаза» Верховная рада должна снять его с должности министра. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, на ближайшую пленарную неделю в Раде запланирован «кадровый вопрос» — увольнение Чернышова.
В июле «Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям. При этом эксперты отмечали, что у компании были средства на текущее погашение, однако она не получила разрешение на платеж от правительства Украины, напоминает «Свободная пресса».
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