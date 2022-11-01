СМИ: Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку

«По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров», — отмечает украинское издание.

Отмечается, что перед назначением Чернышова главой «Нафтогаза» Верховная рада должна снять его с должности министра. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, на ближайшую пленарную неделю в Раде запланирован «кадровый вопрос» — увольнение Чернышова.

В июле «Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям. При этом эксперты отмечали, что у компании были средства на текущее погашение, однако она не получила разрешение на платеж от правительства Украины, напоминает «Свободная пресса».

