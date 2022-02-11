Бывший глава «Нафтогаза Украины» рассказал о «катастрофической ошибке» в ситуации с газом

Руководство государственной компании «Нафтогаз Украины» допустило «катастрофические ошибки», не закупив газ для отопительного сезона. Об этом заявил бывший глава компании Андрей Коболев в интервью Forbes.ua.

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Как отметил экс-руководитель «Нафтогаза», предприятие «плавно превращается в банкрота» и вынуждено просить у властей деньги из бюджета.

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, Коболев заявил, что ситуация будет зависеть от погоды.

«"Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — подчеркнул экс-глава госкомпании.

При этом, по словам Коболева, следующей зимой «Нафтогазу» необходимо будет импортировать около 8 млрд кубометров топлива, цена которого может достигнуть 500-600 долларов за 1 тыс. куб. м. Бывший руководитель компании усомнился, что она сможет самостоятельно найти деньги для восстановления запасов газа, и «скорее всего, придется просить у государства».

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