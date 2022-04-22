СМИ: Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на российские энергоресурсы

По данным издания, расходы Берлина на импорт российской нефти могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд. На газ из РФ Германия может потратить €17,6 млрд вместо €8,8 млрд. Кроме того, около €2 млрд потребуется на закупки российского угля, пишет РИА ФАН.

При этом Берлин рассчитывает отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца текущего года, а также прекратить закупки российского газа к середине 2024 года. Германия уже сократила импорт голубого топлива из России: с 55% (в начале года) до 40%, пишет «Свободная пресса».

