СМИ: Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на российские энергоресурсы

Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на нефть и газ из России, сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.

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По данным издания, расходы Берлина на импорт российской нефти могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд. На газ из РФ Германия может потратить €17,6 млрд вместо €8,8 млрд. Кроме того, около €2 млрд потребуется на закупки российского угля, пишет РИА ФАН.

При этом Берлин рассчитывает отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца текущего года, а также прекратить закупки российского газа к середине 2024 года. Германия уже сократила импорт голубого топлива из России: с 55% (в начале года) до 40%, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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