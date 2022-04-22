СМИ: Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на российские энергоресурсы
Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на нефть и газ из России, сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.
По данным издания, расходы Берлина на импорт российской нефти могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд. На газ из РФ Германия может потратить €17,6 млрд вместо €8,8 млрд. Кроме того, около €2 млрд потребуется на закупки российского угля, пишет РИА ФАН.
При этом Берлин рассчитывает отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца текущего года, а также прекратить закупки российского газа к середине 2024 года. Германия уже сократила импорт голубого топлива из России: с 55% (в начале года) до 40%, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России
- В ЦБ предрекли возвращение «челноков» в Россию
- Австралия ввела санкции против Лаврова и еще 146 россиян
- Милонов призвал запретить продажу освященных куличей
- СМИ: Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на российские энергоресурсы
- АСОРПС: В России могут прекратить перевозку скоропортящихся грузов
- На Украине назвали дату вступления страны в Евросоюз
- В России могут увеличить в два раза налоговый вычет при покупке жилья
- В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
- Антонов назвал ошибкой приостановку статуса РФ как наблюдателя при ОАГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru