СМИ: Германия и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для покупки газа

По данным собеседников агентства, Берлин сообщил местным импортерам, что они могут открывать счета в рублях для оплаты поставок газа из РФ без нарушения антироссийских санкций. Источники отмечают, что ФРГ действовала в тесной координации с Евросоюзом.

Кроме того, собеседник Reuters рассказал, что с ЕС контактировало и правительство Италии. Рим «получил разъяснения, как законно покупать российский газ». По данным источника, это произошло до заявления итальянской группы Eni о начале процесса открытия счетов в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа из РФ по новой схеме.

