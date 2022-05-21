СМИ: Германия и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для покупки газа

Власти Германии и Италии разрешили компаниям из своих стран открывать счета в рублях для покупки российского газа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Новак заявил, что почти половина импортеров открыли счета для оплаты газа в рублях

По данным собеседников агентства, Берлин сообщил местным импортерам, что они могут открывать счета в рублях для оплаты поставок газа из РФ без нарушения антироссийских санкций. Источники отмечают, что ФРГ действовала в тесной координации с Евросоюзом.

Кроме того, собеседник Reuters рассказал, что с ЕС контактировало и правительство Италии. Рим «получил разъяснения, как законно покупать российский газ». По данным источника, это произошло до заявления итальянской группы Eni о начале процесса открытия счетов в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа из РФ по новой схеме.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ИталияГерманияРоссийский Газ
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