СМИ: «Газпром» согласился выплатить Украине 3 млрд долларов
Составной частью договора Украины и России по транзиту газа может стать выплата «Газпромом» «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Накануне, 19 декабря, в Берлине состоялись консультации с участием представителей ЕС. По итогам девятичасовых переговоров было заявлено, что стороны достигли «принципиального согласия» относительно условий нового контракта.
В пятницу, 20 октября, очередной этап переговоров между Россией и Украиной начнется в Минске. Кроме того, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко анонсировал еще одну встречу представителей ЕС, России и Украины, передает RT.
Ранее Москва настаивала на так называемом нулевом варианте, в рамках которого стороны отказываются от взаимных финансовых претензий.
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