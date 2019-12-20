СМИ: «Газпром» согласился выплатить Украине 3 млрд долларов

20 декабря 201914:12

Составной частью договора Украины и России по транзиту газа может стать выплата «Газпромом» «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Не деньги «Газпрома», а блеф. Аналитики не поверили в победу «Нафтогаза»

Накануне, 19 декабря, в Берлине состоялись консультации с участием представителей ЕС. По итогам девятичасовых переговоров было заявлено, что стороны достигли «принципиального согласия» относительно условий нового контракта.

В пятницу, 20 октября, очередной этап переговоров между Россией и Украиной начнется в Минске. Кроме того, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко анонсировал еще одну встречу представителей ЕС, России и Украины, передает RT.

Ранее Москва настаивала на так называемом нулевом варианте, в рамках которого стороны отказываются от взаимных финансовых претензий.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НафтогазУкраинаТранзит Газа