СМИ: «Газпром» согласился выплатить Украине 3 млрд долларов

Накануне, 19 декабря, в Берлине состоялись консультации с участием представителей ЕС. По итогам девятичасовых переговоров было заявлено, что стороны достигли «принципиального согласия» относительно условий нового контракта.

В пятницу, 20 октября, очередной этап переговоров между Россией и Украиной начнется в Минске. Кроме того, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко анонсировал еще одну встречу представителей ЕС, России и Украины, передает RT.

Ранее Москва настаивала на так называемом нулевом варианте, в рамках которого стороны отказываются от взаимных финансовых претензий.

