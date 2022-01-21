СМИ: ФТС изъяла или арестовала более 17 млн пачек сигарет без маркировки

Объем изъятой или арестованной продукции оказался почти в шесть раз больше, чем в 2020 году (3,1 млн пачек сигарет). По итогам проверок было возбуждено 486 административных и 27 уголовных дел. При этом в 2020 году завели 169 и 10 дел соответственно.

Как отметил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса JTI Сергей Глушков, согласно консервативным оценкам объема нелегального рынка табака, в 2021 году таможня изъяла или арестовала лишь около 1–1,5% от общего числа нелегальной продукции.

По данным Счетной палаты, за прошедшие пять лет российский бюджет потерял 295,6 млрд рублей из-за распространения нелегальной табачной продукции.

