СМИ: ФТС изъяла или арестовала более 17 млн пачек сигарет без маркировки

Федеральная таможенная служба в январе-ноябре 2021 года арестовала или изъяла 17,4 млн немаркированных пачек сигарет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчет ФТС по итогам проверочных мероприятий, проведенных во взаимодействии с другими контролирующими органами.

Маркировка табачных изделий принесла в бюджет России 30 млрд

Объем изъятой или арестованной продукции оказался почти в шесть раз больше, чем в 2020 году (3,1 млн пачек сигарет). По итогам проверок было возбуждено 486 административных и 27 уголовных дел. При этом в 2020 году завели 169 и 10 дел соответственно.

Как отметил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса JTI Сергей Глушков, согласно консервативным оценкам объема нелегального рынка табака, в 2021 году таможня изъяла или арестовала лишь около 1–1,5% от общего числа нелегальной продукции.

По данным Счетной палаты, за прошедшие пять лет российский бюджет потерял 295,6 млрд рублей из-за распространения нелегальной табачной продукции.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СигаретыФТС
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