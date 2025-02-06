СМИ: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Как сообщает издание, сделку закрыли в 2024 году. Ранее Фридману и Авену принадлежало 45% акций банка и 42% страховой компании, эти активы оценивались на 240 миллиардов рублей.

Косогов с 1998 по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правления Альфа-банка и руководил инвестиционным блоком. К 2022 году он стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41%.

Европейский суд общей юрисдикции в апреле 2024 года удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций ЕС, введенных против них. Решение относится только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

