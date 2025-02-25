СМИ: Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A ушел из России

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. завершил выход из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

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По данным издания, долю Vinci в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) выкупила группа «Нацпроектстрой».

Также уточняется, что СЗКК завершила 2023 год с 4,6 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке 11,55 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль компании за три квартала 2024 года составила 5,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что датская Carlsberg Group продала свою долю в российской «Пивоваренной компании "Балтика"» за 34 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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