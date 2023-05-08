СМИ: Фонды российских акций принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле

Пайщики фондов российских акций получили наибольшую доходность в апреле 2023 года. Стоимость паев этих фондов увеличилась на 5-10% за месяц. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds.

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Фактором роста стоимости акций российских эмитентов стало объявление рекордных дивидендов Сбербанка. В результате «рынок был в ожидании потенциальных выплат от других компаний», отмечают журналисты.

Руководство ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Татнефти» также рекомендовало высокие дивиденды.

Ослабление рубля, уменьшение дисконта Urals к Brent также повлияли на повышение доходности акций.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал предложение о введении «военного налога». Парламентарий призвал ввести прогрессивную шкалу в отношении сверхдоходов.



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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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