СМИ: ФНС начислила россиянам ₽114 миллиарда налога на вклады за 2023 год

За 2023 год россиянам было начислено 114 миллиардов рублей налогов на процентные доходы по вкладам, сообщает РБК со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

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По его словам, сумма является размером НДФЛ на доходы граждан по имеющимся счетам и депозитам. На данный момент ставка налога на проценты по вкладам составляет 13% для общих доходов по году до пяти миллионов рублей и 15% – с суммы свыше пяти миллионов рублей.

Уточняется, что налогом облагаются не вклады, а только проценты. Заплатить его необходимо до до 1 декабря 2024 года. В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады россияне должны оплачивать самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми. Выплата предусмотрена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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