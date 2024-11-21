По его словам, сумма является размером НДФЛ на доходы граждан по имеющимся счетам и депозитам. На данный момент ставка налога на проценты по вкладам составляет 13% для общих доходов по году до пяти миллионов рублей и 15% – с суммы свыше пяти миллионов рублей.

Уточняется, что налогом облагаются не вклады, а только проценты. Заплатить его необходимо до до 1 декабря 2024 года. В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады россияне должны оплачивать самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми. Выплата предусмотрена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения, напоминает «Радиоточка НСН».

