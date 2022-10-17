СМИ: Exxon остановила «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота»

Добычу нефти на нефтегазовом проекте «Сахалин-1» остановили из-за отказа оператора, американской Exxon, отгружать сырье в танкеры судоходной компании «Совкомфлот». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что в конце марта «Совкомфлот» попал под санкции. В результате танкеры лишились покрытия от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs), а привлечение российского страховщика не устроило Exxon. Добыча на «Сахалине-1» прекратилась уже в мае: резервуары с нефтью в порту Де-Кастри, откуда сырье отгружается на мировой рынок, были переполнены.

Аналогичная ситуация со страховкой сложилась на проекте «Сахалин-2», однако здесь отгрузки нефти продолжились, пишет Газета.ру.

Эксперты отмечают, что страхование P&I является условием допуска во многие мировые порты, и Exxon могла не захотеть «вступать в зону неопределенности» из-за работы со страховщиками из РФ, указывает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СахалинНефть
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