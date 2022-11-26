СМИ: Евросоюз отложил обсуждение уровня лимита цен на российскую нефть
Дипломаты стран-членов Евросоюза отложили обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Европейские дипломаты не будут проводить встречу в пятницу или на выходных, чтобы обсудить лимит цен на нефть», — указывает агентство.
Отмечается, что такое решение было принято на фоне сохраняющихся разногласий.
Ранее СМИ сообщили, что большинство европейских стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Польша якобы требует снизить лимит, а Греция, напротив, не согласна на уровень цен ниже $70.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru