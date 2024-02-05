СМИ: Евросоюз к 24 февраля введет санкции против 200 физлиц и компаний

Евросоюз намерен включить в новый пакет санкций против России более 200 физлиц и компаний. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

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По данным издания, новые ограничения примут ко второй годовщине с начала спецоперации на территории Украины. В них попадут компании, которые способствуют военному и технологическому укреплению России.

Также к 24 февраля Евросоюз планирует решить вопрос об изъятии $300 миллиардов замороженных активов Банка России. В дальнейшем их могут передать Украине.

Ранее издание Politico сообщало, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Уточняется, что новые ограничения запретят большинству компаний экспортировать товары двойного назначения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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