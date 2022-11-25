СМИ: Европу ждет всплеск смертности этой зимой из-за цен на газ

Отмечается, что с декабря по февраль недельная смертность в европейских странах вырастает на 21% по сравнению с летними месяцами. Однако, указало издание, если в прошлые годы изменения цен на энергоносители не сильно влияли на этот показатель, то в этом году ситуация будет иной.

Так, The Economist составил статистическую модель для оценки ценового воздействия на смертность. В случае теплой зимы она будет превышать средний исторический показатель на 32 тысячи человек, суровые зимние месяцы приведут к дополнительным 335 тысячам летальных исходов.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

