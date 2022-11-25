СМИ: Европу ждет всплеск смертности этой зимой из-за цен на газ
Неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе предстоящей зимой. Об этом пишет The Economist.
Отмечается, что с декабря по февраль недельная смертность в европейских странах вырастает на 21% по сравнению с летними месяцами. Однако, указало издание, если в прошлые годы изменения цен на энергоносители не сильно влияли на этот показатель, то в этом году ситуация будет иной.
Так, The Economist составил статистическую модель для оценки ценового воздействия на смертность. В случае теплой зимы она будет превышать средний исторический показатель на 32 тысячи человек, суровые зимние месяцы приведут к дополнительным 335 тысячам летальных исходов.
Ранее министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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