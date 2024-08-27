Зеленский заявил, что Украина не продлит контракт с «Газпромом» на транзит газа
Киев не намерен продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, истекающее в конце 2024 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга.
«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», - сказал он.
При этом Зеленский добавил, что Украина совместно с Евросоюзом (ЕС) будет принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Он уточнил, что речь о транзите газа от других компаний.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае непредвиденных обстоятельств запасов газа в европейских хранилищах может не хватить на зиму. По данным СМИ, газохранилища в Европе уже заполнены на 90%, значительная часть запасов осталась с прошлой зимы, поскольку потепление наступило раньше ожидаемого срока.
Однако в 2024 году у Европы нет впечатляющих запасов сжиженного природного газа (СПГ), какими страны ЕС располагали в 2023 году. Летом текущего года импорт СПГ в Европу уменьшился на 15-20%, поскольку азиатские страны согласились закупать его по более выгодной стоимости для поставщиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru