Зеленский заявил, что Украина не продлит контракт с «Газпромом» на транзит газа

«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Украина совместно с Евросоюзом (ЕС) будет принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Он уточнил, что речь о транзите газа от других компаний.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае непредвиденных обстоятельств запасов газа в европейских хранилищах может не хватить на зиму. По данным СМИ, газохранилища в Европе уже заполнены на 90%, значительная часть запасов осталась с прошлой зимы, поскольку потепление наступило раньше ожидаемого срока.

Однако в 2024 году у Европы нет впечатляющих запасов сжиженного природного газа (СПГ), какими страны ЕС располагали в 2023 году. Летом текущего года импорт СПГ в Европу уменьшился на 15-20%, поскольку азиатские страны согласились закупать его по более выгодной стоимости для поставщиков, передает «Радиоточка НСН».

