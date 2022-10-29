СМИ: Европе грозит танкерный кризис из-за роста стоимости перевозок

В Европе назревает новая проблема, резкий рост стоимости транспортировки сырья усилит дефицит нефти и газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что на данный момент цена доставки нефти из США в Китай, например, побила рекорд 2020 года из-за дефицита судов.

При этом дефицит судов случился из-за борьбы Европы за топливо на фоне кризиса.