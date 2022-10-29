СМИ: Европе грозит танкерный кризис из-за роста стоимости перевозок
В Европе назревает новая проблема, резкий рост стоимости транспортировки сырья усилит дефицит нефти и газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что на данный момент цена доставки нефти из США в Китай, например, побила рекорд 2020 года из-за дефицита судов.
При этом дефицит судов случился из-за борьбы Европы за топливо на фоне кризиса.
Из-за антироссийских санкций сами танкеры также подорожали, в некоторых случаях в два раза, отмечают специалисты.
Ранее сообщалось, что предприятия в Германии могут столкнуться с небывалой ранее волной сокращений на фоне энергетического кризиса в регионе, передает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники
- В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины
- СМИ: Европе грозит танкерный кризис из-за роста стоимости перевозок
- Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла в преддверии зимы
- МВД объявило в розыск блогера Максима Каца
- Глава ЕЦБ назвала Путина «невероятно информированным» человеком
- Володин призвал ООН расследовать причастность США к появлению коронавируса
- МИД: Россия заинтересована в стабильном, процветающем Китае
- В Армении объявили о начале работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном
- Экономист Рубини: Третья мировая война уже фактически началась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru