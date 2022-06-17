Телеграм: Европа без газа, зато Питер с форумом
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Питер и его экономический форум
В среду начался Петербургский международный экономический форум. В этом году тема форума – «Новый мир – новые возможности».
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, принявшая участие в сессии по продовольственной безопасности, называет Россию стабилизирующим поставщиком на мировом рынке:
«За 8 лет в России объем экспорта продукции АПК вырос в 2,3 раза! За последние 5 месяцев экспорт российского АПК вырос на 16% (это к любимому вопросу, а что теперь с нашим экспортом). Прогноз урожая в размере 130 млн тонн сдерживает дальнейший рост цен. В том числе по пшенице ожидается урожай в размере более 87 млн тонн. Это может стать 3-м крупнейшим за всю историю урожаем. В результате Россия и произведет, и экспортирует зерна больше, чем в среднем за пять лет».
«Доктор Z прописал» комментирует выступление главы «Сбера»:
«Герман Греф на ПМЭФ заявил, что Россия начала реализовывать сценарий "труба на Восток". <…> По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. "Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит". К слову сказать, не только мы видим. В американской и европейской прессе полно грустных рассказов, как Индия и Китай скупают российскую нефть. Да и сами европейцы под шумок не прочь приторговывать: вспомнить хоть истории про то, что нефть из России перевозят греческие танкеры, или фееричную Эстонию, продающую российский мазут в Саудовскую Аравию».
«Парламент Z кнопкой» размышляет над словами главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной:
«Набиуллина четко сказала, что "ухудшение внешних условий для экономики России надолго, если не навсегда". И эти внешние условия говорят о том, что экспорт, как и импорт становятся менее выгодными, если вообще реализуемыми для России. Поэтому главной задачей Набиуллина ставит переориентацию экономики на внутренний рынок в том числе за счет глубокой степени переработки и создания конечной продукции. Вот только Эльвира Сахипзадовна умолчала, кто же будет обеспечивать эту структурную перестройку экономики, лишь упомянув, что перекладывание чрезмерных рисков на банки неуместно. Об использовании экспортных доходов речи также не идет, и на что они будут направлены – общественности известно, видимо, не будет. Одной ключевой ставкой ЦБ тут не отделается. Значит, предположительно основная статья расходов ляжет на плечи граждан. Но если и так, то главный вопрос, который нужно сейчас решить властям – это понять, за счет чего можно обеспечить повышение доходов граждан в условиях сокращения потребления на фоне кусающейся инфляции. Потому что без этого никакая структурная перестройка экономики в дальнейшем нереализуема».
«РосСкандалу» нравится предложение главы Минфина Антона Силуанова:
«Первый шухер на ПМЭФ! Силуанов предложил пересадить российских чиновников на родимые «Лады». И тут же депутат Андрей Макаров возразил, что такая идея в 90-е себя не оправдала! Но минуточку! Заметим, что в 90-х не наблюдалось такого бурного развития отечественного автопрома, а именно его и предлагает поддержать глава Минфина! Ибо наши "Лады" – есть мощный импортозамещающий таран экономики страны! А вот отказ чиновников от "Лады" будет ударом по набирающему высоту имиджу российского машиностроения! Главы регионов, откликайтесь! Все на "Весту", все на ВАЗ!»
Поклонская и её должности
Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Во вторник стало известно, что она назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Поклонская сообщила, что прекращает ведение страниц в соцсетях и публичную деятельность. В Генпрокуратуре она будет курировать процессуальные действия, связанные с уголовными преступлениями в Донбассе.
«Дремучий охранитель Z» считает это назначение новым этапом перспективной карьеры:
«Поклонской место не в прокуратуре, а в политической элите России. Это более широкое пространство. Генпрокуратура – это, возможно, временная занятость. А может, там Н. Поклонская раскроется, доформируется как более прагматичный политик и займется более стратегическими направлениями. Прокуратура – очень сильная структура, с очень большим влиянием на стратегические процессы в государстве и обществе. Там искренние и скромные люди типа Натальи Поклонской особенно нужны. Как правильно было отмечено, к ее новому назначению "нужно относиться лишь как к ее очередной стажировке в российских ветвях власти для подготовки к чему-то большему". Поклонская – сильная личность, у нее большое и светлое будущее. Тут достаточно просто не мешать. Очень хорошо, что такие люди привлечены к государственному управлению и поддержанию порядка».
Журналист Петр Акопов полагает, что Поклонскую готовят к работе на освобожденных территориях Украины:
«Судя по тому, что Поклонская назначена советником генпрокурора Краснова, ее готовят к дальнейшему назначению на прокурорскую должность на юге Украины – когда она станет юго-западом России».
«Темник» отмечает, что для использования образа Поклонской как символа «крымской весны» нужна ее медийная активность:
«У коллег появляются слухи и гипотезы, что Поклонская в Генпрокуратуре займется работой на донбасском направлении. О чем вчера писали и мы. При этом сегодня говорят о следующих деталях: сначала Поклонская будет курировать уголовные дела в регионе, а затем, вероятно, займет прокурорскую должность на освобожденных территориях. Действительно, Поклонская, как символ возвращения Крыма к России, может использовать свой социально-политический капитал для сопровождения новых интеграционных процессов. Однако для всего вышеописанного нужна высокая медийная активность Поклонской. А она сегодня ушла в тень. Заявила о сворачивании публичной активности. Хотя всегда можно прервать молчание в нужный момент».
Политолог и публицист Алексей Живов в своем канале «ЖИВОВ Z| БИТВА ЗА ДОНБАСС» радуется за Поклонскую:
«Вороги Натальи Владимировны должны крепко напрячься сейчас. Мне она всегда была другом. Именно поэтому после скандального интервью насчет символов спецоперации я в эфире госрадио Крыма встал на ее публичную защиту. О чем не жалею. О Поклонской всегда ходили какие-то недобрых слухи, но вот мой опыт общения с ней был такой: я видел искреннюю красивую волевую женщину, которая на свою депутатскую зарплату спасала детям жизни. И это все, что надо знать о Наталье Поклонской».
Политолог Иван Мезюхо пишет о том, что считает главным:
«Все как я и говорил: любые кадровые назначения, связанные с именем Натальи Поклонской, вызывают бурное обсуждение в Сети. Полярные мнения, "инсайды" и теории заговора – все как всегда. Назначение Натальи Поклонской на должность советника генпрокурора России, даже учитывая то обстоятельство, что она прекращает публичную деятельность, является свидетельством того, что она остается в системе. И вот это самое главное. Все остальное – детали».
Донецк и его обстрелы
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украинские военные обстреляли практически все районы города, были повреждены пять больниц, включая роддом.
«Кот и кошка Крамника» пишут о том, как такого избежать:
«Обстрелы Донецка – очень наглядная иллюстрация к теме беспилотников. Если у вас нет возможности системно (не время от времени) просматривать полосу до 30 км от линии фронта – значит, враг имеет возможность развертывать там артиллерию с приемлемым для нее риском потерь и решать задачи. Вы можете обладать подавляющим превосходством в весе залпа, но конкретно в ситуации артиллерийской дуэли это превосходство может быть эффективно реализовано только при наличии работающей разведки, дающей информацию в реальном времени. Это дроны. Это большие разведывательные самолеты с чувствительными РЛС бокового обзора, дальнобойными камерами и средствами сведения их информации в единую картинку. Это спутники. Это постоянно работающая РЭР/РТР. Это работающая система управления. При дефиците указанных средств на каждую пораженную пушку противника придется тратить вагон боекомплекта (это не преувеличение). Быстрее от этого война не становится, дешевле тоже».
«OSSиноегнездо» рассуждает о роли США:
«Мы оказались в мире, где у Гитлера – атомная бомба и самая сильная армия и экономика. И мы не можем ударить по центру принятия решений. Потому что тогда Гитлер взорвет планету. Как победить Гитлера? И как не стать им, видя, как он убивает тебя? Не знаю. Ответа пока мы не нашли. И Гитлер бьет по Донецку, оставаясь невредимым и безнаказанным. И неназванным. Гитлера нельзя называть Гитлером».
Писатель Дмитрий Конаныхин считает, что Россию пытаются спровоцировать:
«Понятно, что эта террористическая тактика хаотических артиллерийских ударов привнесена в бывшую УССР американцами, понятно, что все исполнители и заказчики этого террора получают удовольствие – но вся горечь нынешнего дня в том, что эти террористы заставили очень многих людей буквально потерять холодный рассудок и равновесие. Заставили. Получилось. Нельзя сейчас бросать стратегические бомбардировщики. Нельзя сейчас отдавать приказ пехоте идти в лоб на Авдеевский укрепрайон. Нельзя сейчас менять тактику "малых котлов", как клыками, разгрызающих чертей в их укрепрайонах. Посмотрите, как много сейчас хороших людей в гневе смотрят на отцов-командиров и на политиков. Террор – это намеренное причинение такой боли, чтобы заставить вас действовать так, как выгодно террористам».
«Сыны Монархии» цитируют недавно скончавшегося российского журналиста и художника Игоря Дудинского:
«Дудинский блестяще сформулировал русофобскую доктрину современного Запада и Украины – "политический сатанизм". Это и объясняет варварские бомбардировки Донецка. Снаряды выпускает украинская рука, но почерк явно англосаксонский (вспомним уничтожение мирной Хиросимы и Дрездена ради психологического давления на противника). А вместе они – армия сатаны».
«Всевидящее око» обращает внимание на заявление главы Донецкой народной республики:
«Глава ДНР Денис Пушилин заявил в связи с последними обстрелами Донецка, что "Киев перешел все грани". Хотели бы тут отметить, что он их давно перешел. Сущностно – ничего нового ведь не происходит. ВСУ все так же целенаправленно стреляет по мирным, украинские медиа все так же пишут – одновременно! – "сами себя обстреляли" и "так их, сепаров, не жалко!" Так что грани Киев перешел давно и дно пробил уже два десятка раз. Но сейчас на конкретные действия этих давно потерявших рамки сволочей можно соразмерно ответить. И это хорошо».
Газпром и его ответка
Во вторник «Газпром» заявил, что сократит поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 1» на 40%, поскольку Siemens отвезла турбины на один из своих заводов в Канаде для обслуживания, а вернуть не может из-за санкций. В среду «Газпром» предупредил, что с четверга сократит поставки еще на треть до 67 млн кубометров. В четверг стоимость газа в Европе превысила 1500 долларов за кубометр.
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за стоимостью акций «Газпрома»:
«"Газпром" с каменным лицом уведомляет немцев: снижаем прокачку через Северный поток почти вдвое. Не потому что используем газ в качестве оружия, это метод, если вдуматься, как раз ваш, а потому что ваш драный "Сименс" не изволил вовремя вернуть из ремонта перекачивающие газ агрегаторы, а у подменных (как это контекстно понял я) выработан межремонтный ресурс и есть неисправности. Поэтому у нас предписание Ростехнадзора все неисправное вывести из эксплуатации, а предписание для нас дело священное. А по срокам, опять же контекстно, все вопросы к отбившемуся от рук "Сименсу". До начала сезона отбора газа из хранилищ месяца четыре. Акции "Газпрома", несмотря ни на совершеннейшее свинство "Сименса", ни на несколько дней подряд очень серьезного падения западных фондовых рынков, только за сегодня выросли на 3,5% и поставили очередной рекорд после мартовского открытия нашей биржи. Нет, ну а что не так?»
Журналист Сергей Мардан комментирует слова постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, который заявил, что проблемы с ремонтом турбин могут привести к остановке «Северного потока», и это будет катастрофа для Германии:
«Россия переходит к самой масштабной эскалации конфликта начиная с 24 февраля 2022 года. Нет, не с Украиной. С Западом. Сокрушительный удар будет нанесен по Германии, экономический коллапс которой, превратит в руины весь остальной европейский "кордебалет", начиная с Италии и Греции, заканчивая – Хорватией и Эстонией. Берлин – это и есть тот самый "центр принятия решений" в Европе, о котором говорилось в известном заявлении. А учитывая долю Евросоюза в товарообороте Соединенных Штатов, Америка еще до конца года будет корчиться в тисках новой Великой Депрессии так же, как и Старый Свет. Именно вот такие решения и называются "весь мир в труху"».
«Индекс» отмечает, что стоимость газа растет по нескольким причинам:
«Во-первых, после взрыва и пожара в июне закрылся завод по производству сжиженного природного газа американской компании Freeport LNG. Он возобновит работу лишь в конце 2022 года, что сократит объемы экспорта. Во-вторых, "Газпром" остановил эксплуатацию части турбин на "Северном потоке", в результате чего объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167. Оба этих события привели к резкому росту цен на газ в Европе, на торгах 15 июня они превысили 1300 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, Испания поругалась с Алжиром из-за поддержки европейским королевством Марокко, оккупирующим Западную Сахару. Это поставило под вопрос поставки газа из крупнейшей африканской страны. Также Норвегия начала плановый ремонт на своих месторождениях. В общем, над европейским газовым рынком в этом году довлеет злой фатум, из-за которого цены на голубое топливо продолжают совершать кульбиты».
«Графономика» напоминает про еще один кризисный для отрасли фактор – «зеленую» повестку:
«Энергетический кризис не может оставаться локальным по определению. Как бы ни витало в зеленых облаках МЭА [Международное энергетическое агентство] – ископаемые ресурсы остаются в базе современной экономики. Без нефти встает транспорт, без газа и угля нет электричества и тепла. Однако самое неприятное, современное интенсивное сельское хозяйство зависит от ископаемого топлива без малого полностью. В себестоимости производства сельхозсырья – пшеницы, сои, кукурузы и т.д. стоимость химии и топлива (первое производное от нефти и газа) составляет от 50 до 60%, подсчитало МЭА. Остальные расходы – семена, кредиты, земля, труд – это меньшая часть в стоимости еды. Именно поэтому энергетический кризис идет рука об руку с кризисом продовольственным. Но самое интересное, следующий логический шаг МЭА делать отказывается. А ведь именно это ведомство своей "зеленой" повесткой за последнее десятилетие создало сегодняшний энергетический кризис, максимально усложнив инвестиции в энергетику».
«Банкста» прочит темные времена европейской промышленности:
«В настоящее время цены на газ в Европе почти в 3 раза выше, чем на рынке США, сообщает The Wall Street Journal. Отсутствие "дешевых" российских энергоносителей вынуждает европейцев закрыть те предприятия, которые не могут конкурировать с фабриками из США и Ближнего Востока. В долгосрочной перспективе поэтапный отказ Евросоюза от российских углеводородов может стать смертным приговором для всей европейской нефтехимии».
Киев и его гости
В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев, встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявили, что поддерживают предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
«Русский Демиург» рассказывает, чего Шольц, Макрон и Драги потребовали от Зеленского взамен:
«Противниками перемирия выступают Британия и ее пудель Польша. Обе эти страны нуждаются в продолжении войны: Польша захватывает Западную Украину, а Британия создает Междуморье и очаг конфликта в Европе, в котором топит конкурентов в виде Франции и Германии и привязывает к нему Россию, получая уникальную возможность заняться восстановлением своих позиций на Ближнем Востоке. Так Британия планирует вернуть свою империю. Это ситуация, где руками своих прокси воюют друг с другом за будущее США и Британия. <…> Шольц, Драги и Макрон ведут двойную игру. Они толкают Зеленского к уступкам (синхронно с Байденом), обещая взамен статус кандидата в члены в ЕС (в пользу Германии и Франции). Сильный ход. Джонсон и Дуда толкают от уступок. Зеленский, как та обезьяна, что металась между умными и красивыми и не знала, к кому себя отнести, чувствует, что на кону решение, которое дорого стоит, и ищет варианта, чтобы не кинули – а кинуть запросто могут».
«Мейстер» отмечает, что Зеленскому будет очень непросто вернуться к переговорам с Россией после всех его категоричных заявлений:
«Гости уже устали от кризиса на Украине, обрушившего не только уровень жизни их сограждан, но и их рейтинги. Им нужно умиротворение, а не эскалация. <…> Им есть что предложить (или в чем отказать) украинскому лидеру – это актуальная помощь и инвестиции в послевоенное восстановление страны, а также "морковка" членства в ЕС. Однако даже наличие этих козырей ничего не гарантирует, ведь "актер" уже так "натаскал" население на тотальную войну, что сдача позиций в конфликте (а без этого никуда) может стать для него фатальной. Не говоря уже о противодействии другого "полюса" союзников – англосаксов и Польши – заинтересованных в затягивании конфликта. Непростая ситуация, из которой волей или неволей придется искать выход».
Политик Елена Панина считает, что мир без денацификации и демилитаризации Украины стал бы временным перемирием:
«К чему именно решили склонить Зеленского лидеры ФРГ, Франции и Италии, не столь важно. Главное – так называемый "мир" с Украиной не сулит России ничего, кроме еще более кровавой войны через некоторое время. Такой "мир" – просто уловка, пауза, которая будет использована для переоснащения ВСУ западным вооружением и выстраивания логистики. Сразу после этого боевые действия возобновятся. Об этом говорит и вчерашнее заявление [главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа"] Давида Арахамии: мол, сегодня на Украине мобилизован 1 млн человек, а намерены мобилизовать еще 2 миллиона. То есть пушечного мяса у Киева хоть отбавляй – Западу остается лишь вооружить его и по минимуму обучить. Для этого и потребовался "мир". Вот только в таком деле без второй стороны не обойтись. К счастью, нет никаких признаков, что Россия готова повестись на эту уловку. Потому что "мир" нам не нужен. Нам нужна Победа».
В четверг в Киеве с визитом находился также президент Румынии Клаус Йоханнис, он тоже принял участие в переговорах с Зеленским.
«Мюсли вслух» размышляют о том, почему глава Румынии прибыл отдельно:
«Сегодня в Киеве с визитом побывали лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции Олаф Шольц, Марио Драги, Клаус Йоханнис и Эмманюэль Макрон. Но почти до момента их встречи с Зеленским пресса сообщала только о троих визитерах (Шольце, Драги и Макроне). О румыне не было ни слова, и даже на фотосессии из поезда, обошедшей все экраны и все соцсети, его не было. После встречи гостей на вокзале ленты агентств обошло сообщение со ссылкой на пресс-службу канцлера ФРГ: "Румынский президент Клаус Йоханнис прибыл в Киев вместе с лидерами ФРГ, Франции и Италии". Конечно, демонстрация того, что в Евросоюзе все страны равны, но некоторые равнее других, получилась случайно, но не стала от этого менее выразительной».
Политолог Юрий Баранчик объясняет присутствие румынского лидера:
«Зачем на встрече Зеленского с европейскими лидерами президент Румынии? Зерно. Это на самом деле главный вопрос встречи украинского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. <…> Близость порта Констанца как по суше к Украине, так и по морским путям к Суэцкому каналу "делает Румынию лучшим кандидатом для управления этими маршрутами поставок, которые таким образом становятся короче". Об этом сообщил Виорел Панаит, директор одного из основных зерновых операторов в порту Констанца Comvex. Можно не сомневаться, что одним из главных реальных поводов визита в Киев будет организация ускоренного вывоза украинских зерновых через Румынию. Поэтому этот путь вывоза зерна должен быть уничтожен».
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