Телеграм: Европа без газа, зато Питер с форумом

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Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Во вторник стало известно, что она назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Поклонская сообщила, что прекращает ведение страниц в соцсетях и публичную деятельность. В Генпрокуратуре она будет курировать процессуальные действия, связанные с уголовными преступлениями в Донбассе.

«Дремучий охранитель Z» считает это назначение новым этапом перспективной карьеры:

«Поклонской место не в прокуратуре, а в политической элите России. Это более широкое пространство. Генпрокуратура – это, возможно, временная занятость. А может, там Н. Поклонская раскроется, доформируется как более прагматичный политик и займется более стратегическими направлениями. Прокуратура – очень сильная структура, с очень большим влиянием на стратегические процессы в государстве и обществе. Там искренние и скромные люди типа Натальи Поклонской особенно нужны. Как правильно было отмечено, к ее новому назначению "нужно относиться лишь как к ее очередной стажировке в российских ветвях власти для подготовки к чему-то большему". Поклонская – сильная личность, у нее большое и светлое будущее. Тут достаточно просто не мешать. Очень хорошо, что такие люди привлечены к государственному управлению и поддержанию порядка».

Журналист Петр Акопов полагает, что Поклонскую готовят к работе на освобожденных территориях Украины:

«Судя по тому, что Поклонская назначена советником генпрокурора Краснова, ее готовят к дальнейшему назначению на прокурорскую должность на юге Украины – когда она станет юго-западом России».

«Темник» отмечает, что для использования образа Поклонской как символа «крымской весны» нужна ее медийная активность:

«У коллег появляются слухи и гипотезы, что Поклонская в Генпрокуратуре займется работой на донбасском направлении. О чем вчера писали и мы. При этом сегодня говорят о следующих деталях: сначала Поклонская будет курировать уголовные дела в регионе, а затем, вероятно, займет прокурорскую должность на освобожденных территориях. Действительно, Поклонская, как символ возвращения Крыма к России, может использовать свой социально-политический капитал для сопровождения новых интеграционных процессов. Однако для всего вышеописанного нужна высокая медийная активность Поклонской. А она сегодня ушла в тень. Заявила о сворачивании публичной активности. Хотя всегда можно прервать молчание в нужный момент».

Политолог и публицист Алексей Живов в своем канале «ЖИВОВ Z| БИТВА ЗА ДОНБАСС» радуется за Поклонскую:

«Вороги Натальи Владимировны должны крепко напрячься сейчас. Мне она всегда была другом. Именно поэтому после скандального интервью насчет символов спецоперации я в эфире госрадио Крыма встал на ее публичную защиту. О чем не жалею. О Поклонской всегда ходили какие-то недобрых слухи, но вот мой опыт общения с ней был такой: я видел искреннюю красивую волевую женщину, которая на свою депутатскую зарплату спасала детям жизни. И это все, что надо знать о Наталье Поклонской».

Политолог Иван Мезюхо пишет о том, что считает главным:

«Все как я и говорил: любые кадровые назначения, связанные с именем Натальи Поклонской, вызывают бурное обсуждение в Сети. Полярные мнения, "инсайды" и теории заговора – все как всегда. Назначение Натальи Поклонской на должность советника генпрокурора России, даже учитывая то обстоятельство, что она прекращает публичную деятельность, является свидетельством того, что она остается в системе. И вот это самое главное. Все остальное – детали».

