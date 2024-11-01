СМИ: Европа договаривается о поставках газа из Азербайджана через Украину

Компании из Словакии и Венгрии намерены подписать контракты о поставках природного газа из Азербайджана в объеме 12-14 млрд кубометров в год через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным, соглашение предусматривает своп-операции между РФ и Азербайджаном. Отмечается, что фактически в трубу пойдет добытый в РФ, но принадлежащий Азербайджану газ, а «Газпром» получит права на топливо, добытое азербайджанской стороной.

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Указывается, что такая прокачка позволит компенсировать окончание контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Подразумевается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar будет поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию Суджа на границе РФ и Украины, а затем венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS будут отвечать за его доставку в Европу.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что для последующих поставок газа через Украину в Европу необходимо подписание нового контракта. При этом, по его словам, бронирование мощностей нужно было начинать еще в июле текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаАзербайджан

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