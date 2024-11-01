СМИ: Европа договаривается о поставках газа из Азербайджана через Украину

Компании из Словакии и Венгрии намерены подписать контракты о поставках природного газа из Азербайджана в объеме 12-14 млрд кубометров в год через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным, соглашение предусматривает своп-операции между РФ и Азербайджаном. Отмечается, что фактически в трубу пойдет добытый в РФ, но принадлежащий Азербайджану газ, а «Газпром» получит права на топливо, добытое азербайджанской стороной.