Офис Зеленского предложил поставлять российский газ только через Украину

В Киеве представили новый план по санкционному давлению на Россию. Его разработала группа под руководством главы офиса Андрея Ермака.

В тексте говорится о необходимости оставить для транзита российского «голубого топлива» только украинский маршрут. По мнению авторов инициативы, это заставит Россию отказаться от использования газопровода «Турецкий поток».

Зеленский ранее сообщил, что Норвегия выделила Украине $100 миллионов для восстановления энергосистемы, передает «Радиоточка НСН».

