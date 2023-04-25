Офис Зеленского предложил поставлять российский газ только через Украину

Офис президента Владимира Зеленского предложил поставлять российский газ в Европу только через газотранспортную систему Украины, передают СМИ.

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В Киеве представили новый план по санкционному давлению на Россию. Его разработала группа под руководством главы офиса Андрея Ермака.

В тексте говорится о необходимости оставить для транзита российского «голубого топлива» только украинский маршрут. По мнению авторов инициативы, это заставит Россию отказаться от использования газопровода «Турецкий поток».

Зеленский ранее сообщил, что Норвегия выделила Украине $100 миллионов для восстановления энергосистемы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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