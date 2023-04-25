Офис Зеленского предложил поставлять российский газ только через Украину
Офис президента Владимира Зеленского предложил поставлять российский газ в Европу только через газотранспортную систему Украины, передают СМИ.
В Киеве представили новый план по санкционному давлению на Россию. Его разработала группа под руководством главы офиса Андрея Ермака.
В тексте говорится о необходимости оставить для транзита российского «голубого топлива» только украинский маршрут. По мнению авторов инициативы, это заставит Россию отказаться от использования газопровода «Турецкий поток».
Зеленский ранее сообщил, что Норвегия выделила Украине $100 миллионов для восстановления энергосистемы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru