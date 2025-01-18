СМИ: Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию

«Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало», — отмечает СМИ.

В руководстве организации подчеркивают, что все перевозки законны и не нарушают санкции. Как уточняет ERR, речь идет о доставке пальмового масла: сырье прибывает судном из Индонезии, на терминале в Эстонии его перегружают в поезда и направляют к погранпункту Койдула. Далее груз перехватывает перевозчик из РФ.

С 2023 года эстонское правительство запретило компании Operail перевозить грузы для России и Белоруссии, даже если они не попадают под европейские санкции. Организацию призвали отказаться от всех деловых отношений с Москвой и Минском. Operail завершила 2022 финансовый год с чистым убытком в 16 млн евро на фоне оборота в 61 млн.

