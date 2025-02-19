СМИ: ЕС запретит вещание восьми российских СМИ
19 февраля 202512:29
Евросоюз планирует ввести запрет на вещание восьми российских СМИ в странах сообщества. Об этом сообщает Agence France-Presse.
По данным агентства, ограничения введут в рамках 16-го пакета санкций в отношении России.
Ранее стало известно, что представители ЕС согласовали новый комплекс ограничительных мер против РФ, пишет RT. Предположительно, в очередной пакет санкций войдут 13 банков, ряд граждан и компаний, 73 судна, причастных к перевозке российских энергоресурсов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru