Заверения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в готовности Европы к приостановке поставок газа из РФ при условии отказа оплачивать энергоноситель в рублях, являются «слишком красивыми, чтобы быть правдой». В связи с этим эксперты высказывают сомнения в способности Евросоюза заместить две трети объема газа из РФ и закачать в хранилища до 80% к ноябрю, как продекларировал вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

Согласно модели, созданной немецкими учеными из исследовательского центра в городе Юлих, решить эту проблему возможно, только если совершить «жесткий шаг» - отключать европейские промышленные предприятия от газа весной и летом. Таким образом, исследователи пришли к выводу о том, что заполнить хранилища в соответствии с планом невозможно, если поставки газа сократить на две трети, пишет Газета.ru.

Ранее депутат Венесуэлы Рой Дас заявмл, что антироссийские санкции западных стран изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, сообщает РИА Новости.



