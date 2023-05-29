Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе снижаются из-за уверенности в поставках у европейских потребителей. Об этом заявил замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.
Ранее стоимость июньских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF впервые за два года опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м.
По словам Колобанова, в минувшем году шоковые высокие цены на газ были обусловлены ожиданиями дефицита газа зимой 2022/2023 годов.
«В настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность "в завтрашнем дне", и текущая цена отражает баланс спроса-предложения», — цитирует эксперта РИА Новости.
Как отметил Колобанов, сейчас в Европе упало потребление газа за счет введенных мер экономии, теплые зима и весна позволили сохранить большие запасы топлива в подземных хранилищах, появилось несколько терминалов для сжиженного природного газа. Кроме того, в регионе остается высокой выработка возобновляемых источников энергии, отмечает телеканал «360». Еще один важный фактор — сокращение поставок газа из России,на фоне чего снизились связанные с их внезапным прекращением геополитические риски.
Колобанов допустил, что цены на газ в краткосрочном периоде могут продолжить снижение, пишет РИА ФАН. В то же время стоимость топлива может резко взлететь из-за увеличения спроса при его росте в Азии, жары и безветрия в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru