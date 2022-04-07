СМИ: ЕС отсрочит на месяц запрет на импорт угля из России

Послы Европейского союза собираются сегодня согласовать запрет на поставки угля из России на месяц позже, чем планировалось изначально - с середины августа. Такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на источник в Брюсселе.

Согласно этим данным, решение об отсрочке эмбарго на импорт российского рубля принято под давлением Германии. Ранее источники в Берлине отмечали, что власти ФРГ готовы поддержать эмбарго, если оно будет вводиться постепенно. По предварительным оценкам, отказ от российского угля обойдется странам ЕС в 4 миллиарда евро.

Германия неофициально также выступила против введения запрета на импорт российской нефти в рамках пятого пакета санкций Евросоюза, опасаясь нового скачка цен. Венгрия также не намерена поддерживать предложения об эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Об этом сегодня завил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкцииУголь
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