СМИ: ЕС отключит три белорусских банка от SWIFT

Евросоюз отключит от SWIFT три белорусских банка. Об этом рассказали в Еврокомиссии.

В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT

Отмечается, что под санкции попали «Белагропромбанк», «Банк развития Республики Беларусь», «Дабрабыт», а также их дочерние компании.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится быстро, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.

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