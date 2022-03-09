СМИ: ЕС отключит три белорусских банка от SWIFT
Евросоюз отключит от SWIFT три белорусских банка. Об этом рассказали в Еврокомиссии.
Отмечается, что под санкции попали «Белагропромбанк», «Банк развития Республики Беларусь», «Дабрабыт», а также их дочерние компании.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится быстро, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru