СМИ: ЕС намерен ввести ограничения против ряда компаний за сотрудничество с РФ

По данным СМИ, ограничения могут коснуться технологических фирм и компаний по производству электроники, которые содействуют усилению России в военной и технологической сферах.

Рестрикции намерены ввести в отношении компаний из Гонконга, Индии, Казахстана, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки. При этом уточняется, что ввод новых ограничений не предусматривает возложения ответственности за их шаги на юрисдикцию, в которой они действуют.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза начнут согласование очередного, тринадцатого пакета санкций в отношении России на заседании 14 февраля. Ожидается, что новые ограничительные меры будут согласованы и введены к 24 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

