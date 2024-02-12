СМИ: ЕС намерен ввести ограничения против ряда компаний за сотрудничество с РФ

В Евросоюзе (ЕС) обсуждают введение торговых ограничений в отношении двух десятков компаний из нескольких стран за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, ограничения могут коснуться технологических фирм и компаний по производству электроники, которые содействуют усилению России в военной и технологической сферах.

Рестрикции намерены ввести в отношении компаний из Гонконга, Индии, Казахстана, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки. При этом уточняется, что ввод новых ограничений не предусматривает возложения ответственности за их шаги на юрисдикцию, в которой они действуют.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза начнут согласование очередного, тринадцатого пакета санкций в отношении России на заседании 14 февраля. Ожидается, что новые ограничительные меры будут согласованы и введены к 24 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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