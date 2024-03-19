СМИ: ЕС будет взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России

Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров.

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Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

До этого стало известно, что Литва намерена ужесточить контроль над российским зерном, поступающим в страну через порт в Клайпеде. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики. Соответствующий указ подписал глава ведомства Кестутис Навицкас. Литва ужесточит контроль над зерном и зернопродуктами из РФ и «территорий повышенного риска», включая Белоруссию и Крым.

Зерно будут проверять на наличие следов пестицидов и металлов. Также планируется проводить исследования для установления страны происхождения продукции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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