СМИ: ЕС будет взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России
Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров.
Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.
До этого стало известно, что Литва намерена ужесточить контроль над российским зерном, поступающим в страну через порт в Клайпеде. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики. Соответствующий указ подписал глава ведомства Кестутис Навицкас. Литва ужесточит контроль над зерном и зернопродуктами из РФ и «территорий повышенного риска», включая Белоруссию и Крым.
Зерно будут проверять на наличие следов пестицидов и металлов. Также планируется проводить исследования для установления страны происхождения продукции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru