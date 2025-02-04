СМИ: Электронные кошельки включат в систему страхования вкладов

Уточняется, что предложение в январе 2025 года было направлено председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. На данный момент документ на стадии внесения в Госдуму.

Инициатива предполагает, что возместить до 1,4 миллиона рублей при страховом случае смогут только обладатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию.

Ранее Аксаков также сообщил, что вклады россиян не будут блокировать для борьбы с инфляцией. Он назвал подобную информацию ложной, отметив, что глупости такого рода направлены против страны, а «люди у нас доверчивые», передает «Радиоточка НСН».

