СМИ: Аксаков предложил учитывать рассрочку в 60 тысяч рублей в кредитной истории

По его словам, сведения о выдаче бесплатной рассрочки на сумму более 60 тысяч рублей будут направлять в Бюро кредитных историй, в дальнейшем информация будет учитываться в кредитной истории. Также планируют ввести нормативы и требования Центробанка к подобным продуктам.

Как уточнил Аксаков, Госдума рассмотрит законопроект о регулировании рассрочки в феврале 2025 года. Инициатива затронет BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later), позволяющие оплачивать покупки долями.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года рынок рассрочки в России вырос в 1,5 раза, до 200 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

