СМИ: Аксаков предложил учитывать рассрочку в 60 тысяч рублей в кредитной истории
Рассрочка на сумму более 60 тысяч рублей будет отражаться в кредитной истории, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, сведения о выдаче бесплатной рассрочки на сумму более 60 тысяч рублей будут направлять в Бюро кредитных историй, в дальнейшем информация будет учитываться в кредитной истории. Также планируют ввести нормативы и требования Центробанка к подобным продуктам.
Как уточнил Аксаков, Госдума рассмотрит законопроект о регулировании рассрочки в феврале 2025 года. Инициатива затронет BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later), позволяющие оплачивать покупки долями.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года рынок рассрочки в России вырос в 1,5 раза, до 200 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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