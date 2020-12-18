СМИ: Экспортеры российской пшеницы столкнулись с трудностями на таможне

Участники рынка экспорта произведенной в России пшеницы стали сталкиваться со сложностями на границе и задержками при оформлении грузов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке.

Отмечается, что трудности возникли при досмотре грузов – проверки затягиваются на срок до десяти дней. Схожие проблемы наблюдаются при железнодорожных перевозках, передача груза в сторону прибалтийских и южных портов усложнилась.

Минсельхоз не прокомментировал запрос газеты. В Федеральной таможенной службе заявили, что не получали жалоб о задержке поставок.

Председатель правления Союза экспортеров Эдуард Зернин сообщил, что кризис с отгрузкой на экспорт законтрактованного зерна подрывает авторитет России на этом рынке и дает повод конкурентам обвинить российских поставщиков в безответственности. Он добавил, что статус лидера экспорта зерна обязывает России обеспечивать бесперебойные поставки.