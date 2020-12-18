СМИ: Экспортеры российской пшеницы столкнулись с трудностями на таможне
Участники рынка экспорта произведенной в России пшеницы стали сталкиваться со сложностями на границе и задержками при оформлении грузов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке.
Отмечается, что трудности возникли при досмотре грузов – проверки затягиваются на срок до десяти дней. Схожие проблемы наблюдаются при железнодорожных перевозках, передача груза в сторону прибалтийских и южных портов усложнилась.
Минсельхоз не прокомментировал запрос газеты. В Федеральной таможенной службе заявили, что не получали жалоб о задержке поставок.
Председатель правления Союза экспортеров Эдуард Зернин сообщил, что кризис с отгрузкой на экспорт законтрактованного зерна подрывает авторитет России на этом рынке и дает повод конкурентам обвинить российских поставщиков в безответственности. Он добавил, что статус лидера экспорта зерна обязывает России обеспечивать бесперебойные поставки.
Ассоциации производителей муки «Русская мука» ранее подала в ФАС жалобу об увеличении в период с января по ноябрь цен на пшеницу до 40%. Главной причиной подорожания в организации назвали массовый экспорт, который стал рекордным за многие годы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- СМИ: Экспортеры российской пшеницы столкнулись с трудностями на таможне
- Глава ФСБ РФ прибыл с визитом в Армению
- СМИ: Кремль потребовал очистить «Яблоко» от радикальных либералов
- США признали Россию и Китай главной угрозой для господства на море
- Сергунина: почти все российские регионы подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru