СМИ: Экономист посоветовал россиянам поторопиться с открытием вкладов

Россиянам, которые рассматривают краткосрочные вклады, следует поторопиться, поскольку после заседания Центробанка по ключевой ставке, условия банков станут менее выгодными. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов.

Экономист посоветовал россиянам открывать вклады на 2-3 года

По словам эксперта, регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако вкладчикам стоит поспешить зафиксировать высокую ставку.

«По вкладам на шесть месяцев ставки немного снизятся, а в отношении долгосрочных вкладов — девять месяцев, год и более — серьезных изменений не произойдет», — сообщил Абрамов.

Ранее сообщалось, что по опросу ВЦИОМ, наилучшим вариантом для сохранения свободных денежных средств россияне признали банковский вклад, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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