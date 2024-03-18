СМИ: Экономист посоветовал россиянам поторопиться с открытием вкладов

По словам эксперта, регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако вкладчикам стоит поспешить зафиксировать высокую ставку.

«По вкладам на шесть месяцев ставки немного снизятся, а в отношении долгосрочных вкладов — девять месяцев, год и более — серьезных изменений не произойдет», — сообщил Абрамов.

Ранее сообщалось, что по опросу ВЦИОМ, наилучшим вариантом для сохранения свободных денежных средств россияне признали банковский вклад, передает «Радиоточка НСН».

