Легенды металкора As I Lay Dying выступят в России
Американская металкор-группа As I Lay Dying осенью приедет в Россию. Об этом сообщили сами музыканты.
Продажа билетов на концерты в трех городах России - Москве (30 октября), Екатеринбурге (31 октября) и Санкт-Петербурге (1 ноября) - стартуют 23 мая.
С концертов в России стартует европейский тур As I Lay Dying, который продолжится выступлениями в Будапеште, Братиславе, Любляне и других городах.
Если выступления группы в России состоятся, то это будет первый приезд американской рок-группы в РФ за три года.
Ранее концерт рок-группы Radio Tapok в Белгороде перенесли на неопределенный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке БПЛА
- Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипмиссиях по всему миру
- Над Черным морем потерял связь американский дрон-разведчик
- Алжир официально приняли в Новый банк развития БРИКС
- Глава Superjob Захаров: Курьерам платят вчетверо больше, чем начинающим рабочим
- При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали семь человек
- Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области
- В Туле обломки БПЛА упали у ФОКа «Оружейник»
- Легенды металкора As I Lay Dying выступят в России
- СМИ: Переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане в июне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru