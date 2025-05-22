Легенды металкора As I Lay Dying выступят в России

Продажа билетов на концерты в трех городах России - Москве (30 октября), Екатеринбурге (31 октября) и Санкт-Петербурге (1 ноября) - стартуют 23 мая.



С концертов в России стартует европейский тур As I Lay Dying, который продолжится выступлениями в Будапеште, Братиславе, Любляне и других городах.

Если выступления группы в России состоятся, то это будет первый приезд американской рок-группы в РФ за три года.

Ранее концерт рок-группы Radio Tapok в Белгороде перенесли на неопределенный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

