Легенды металкора As I Lay Dying выступят в России

Американская металкор-группа As I Lay Dying осенью приедет в Россию. Об этом сообщили сами музыканты.

Организаторы концерта рэпера Akon в Москве раскрыли ход переговоров

Продажа билетов на концерты в трех городах России - Москве (30 октября), Екатеринбурге (31 октября) и Санкт-Петербурге (1 ноября) - стартуют 23 мая.

С концертов в России стартует европейский тур As I Lay Dying, который продолжится выступлениями в Будапеште, Братиславе, Любляне и других городах.

Если выступления группы в России состоятся, то это будет первый приезд американской рок-группы в РФ за три года.

Ранее концерт рок-группы Radio Tapok в Белгороде перенесли на неопределенный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети группы As I Lay Dying/Justice Dodson
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыкаКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры