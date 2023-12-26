СМИ: Экономика России растет быстрее европейской

Российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на санкции против Москвы, конфликт на Украине и противостояние с Западом, сообщил руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке.

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По его словам, промышленное производство РФ увеличилось на 7,5%. Кроме того, россияне поддерживают позицию президента Владимира Путина по проведению спецоперации.

Ранее в России высмеяли новый пакет санкций ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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