СМИ: Экономика России растет быстрее европейской
26 декабря 202302:01
Российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на санкции против Москвы, конфликт на Украине и противостояние с Западом, сообщил руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке.
По его словам, промышленное производство РФ увеличилось на 7,5%. Кроме того, россияне поддерживают позицию президента Владимира Путина по проведению спецоперации.
Ранее в России высмеяли новый пакет санкций ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Верховной Раде признали, что мобилизация на Украине заметно замедлилась
- СМИ: Экономика России растет быстрее европейской
- Актер из «Слова пацана» Базанов арестован по делу об убийстве
- СМИ: Израиль рассмотрит план Египта по урегулированию конфликта в Газе
- Политолог Светов: Марьинка – символ выполнения задач по освобождению ДНР и ЛНР
- Стоимость нелегального выезда с Украины за полгода выросла на 300%
- Продлены кредитные каникулы для участников СВО и их семей
- Сальдо: российские бойцы в районе Крынок спасли раненую военнослужащую ВСУ
- В секторе Газа конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы
- Петербургский завод Hyundai выйдет из простоя в январе 2024 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru