СМИ: Доля логистики внутри страны в экспортных ценах на уголь превысила 50%

По данным издания, в последнее время стоимость логистики достигает 50% от экспортной цены, в то время как в ноябре она не превышала 40%.

Отмечается, что в среднем во втором квартале доля затрат на поставки по железной дороге угля уже превышает 40% и продолжает расти. По мнению экспертов, такая ситуация может привести к пересмотру планов угольных компаний и снижению добычи.

Ранее в Казахстане приняли закон о транспортировке российской нефти в Китай, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

