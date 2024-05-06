СМИ: Доля логистики внутри страны в экспортных ценах на уголь превысила 50%
Снижение мировых цен на уголь не приводит к уменьшению стоимости логистики внутри страны, из-за чего угольным компаниям все сложнее даются перевозки по железной дороге, передает «Коммерсант».
По данным издания, в последнее время стоимость логистики достигает 50% от экспортной цены, в то время как в ноябре она не превышала 40%.
Отмечается, что в среднем во втором квартале доля затрат на поставки по железной дороге угля уже превышает 40% и продолжает расти. По мнению экспертов, такая ситуация может привести к пересмотру планов угольных компаний и снижению добычи.
Ранее в Казахстане приняли закон о транспортировке российской нефти в Китай, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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