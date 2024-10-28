ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
Банк ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях до 22%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В сообщении уточняется, что ВТБ с понедельника улучшил условия по сберегательным продуктам в среднем на 1%. Таким образом, максимальная ставка по депозитам составит 22% годовых.
В пресс-службе уточнили, что при открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых.
Ранее стало известно, что ВТБ увеличил размер первоначального взноса по программе семейной ипотеки до 50,1%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru