СМИ: Десятки крупнейших западных компаний продолжают работать в России

Агентство привело в пример компании Coca-Cola и PepsiCo, которые вывели из РФ свои основные бренды, заменив их напитками «Добрый Cola» и «Evervess», соответственно, прибыль от которых получают дочерние фирмы.

Также в публикации упоминаются компании Danone, Carlsberg S.A., Benetton Group и Auchan.

Другие компании продолжают работать в России из-за изменений российского законодательства, в результате которых альтернативами стали либо «продажа производства с огромной скидкой», либо «трудности по выводу денег».

Ранее в СМИ появилась информация, что американская компания The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на регистрацию трёх своих товарных знаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

