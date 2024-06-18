СМИ: Десятки крупнейших западных компаний продолжают работать в России
Крупнейшие западные компании, после начала спецоперации ВС РФ на Украине пообещавшие уйти из России, продолжают свою деятельность на российском рынке. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство привело в пример компании Coca-Cola и PepsiCo, которые вывели из РФ свои основные бренды, заменив их напитками «Добрый Cola» и «Evervess», соответственно, прибыль от которых получают дочерние фирмы.
Также в публикации упоминаются компании Danone, Carlsberg S.A., Benetton Group и Auchan.
Другие компании продолжают работать в России из-за изменений российского законодательства, в результате которых альтернативами стали либо «продажа производства с огромной скидкой», либо «трудности по выводу денег».
Ранее в СМИ появилась информация, что американская компания The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на регистрацию трёх своих товарных знаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru