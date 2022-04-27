Австрия согласилась покупать российский газ за рубли

Австрия приняла условия России по новой схеме оплаты газа в рублях. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер.

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Как отметил глава правительства, австрийская нефтегазовая компания OMV согласилась на условия Москвы, пишет Ura.ru. Канцлер добавил, что «то же сделали в Германии».

«Это было важно для нас, и поэтому во время нашей беседы [президент РФ Владимир] Путин сам заверил, что газ продолжит поставляться и можно оплачивать в евро. Эта ситуация для нас не изменилась», — цитирует Нехаммера РИА Новости.

По словам министра энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, газ поступал и продолжает поступать в страну без перебоев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазАвстрия
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