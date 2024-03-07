СМИ: Число обанкротившихся юрлиц в 2024 году увеличилось на 60%

По данным издания, в январе 2024 года банкротство признала 571 компания, в феврале показатель достиг 771. Годом ранее за 2 месяца было зафиксировано всего 842 подобных случая.

Уточняется, что рост корпоративных банкротств в стране зафиксирован впервые с 2021 года. Эксперты газеты утверждают, что тенденция продолжится в течение года.

Ранее Минфин заявил, что даже банкроты должны заплатить налог на сверхприбыль, поскольку она могла образоваться у предприятий только в случае положительных финансовых результатов в течение нескольких лет, передает «Радиоточка НСН».

