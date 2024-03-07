СМИ: Число обанкротившихся юрлиц в 2024 году увеличилось на 60%
В первые месяцы 2024 года число юридических лиц, признанных банкротами, увеличилось почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщения о судебных актах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
По данным издания, в январе 2024 года банкротство признала 571 компания, в феврале показатель достиг 771. Годом ранее за 2 месяца было зафиксировано всего 842 подобных случая.
Уточняется, что рост корпоративных банкротств в стране зафиксирован впервые с 2021 года. Эксперты газеты утверждают, что тенденция продолжится в течение года.
Ранее Минфин заявил, что даже банкроты должны заплатить налог на сверхприбыль, поскольку она могла образоваться у предприятий только в случае положительных финансовых результатов в течение нескольких лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru