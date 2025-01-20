СМИ: Число банков с иностранным участием упало до минимума за 10 лет
К октябрю 2024 года число банков с иностранным участием в России упало до 85, что стало минимальным значением за последние 10 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Уточняется, что в начале 2024 года в стране работало 89 подобных организаций. В октябре осталось только 78 банков, имеющих универсальную лицензию, и еще семь кредитных организаций с базовой лицензией.
Как рассказал изданию старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, сокращение числа банков с иностранным капиталом происходит плавно, поскольку зарубежные владельцы из недружественных стран стремятся избавиться от российских активов. К примеру, в мае 2024 года закрылась сделка по продаже российских активов британского HSBC, которые выкупил Экспобанк.
В свою очередь основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский в разговоре со СМИ заявил, что две кредитные организации были ликвидированы. В 2024 году свое представительство в России закрыл швейцарский Cramer & Cie SA, подала заявление о ликвидации и российская «дочка» платежной системы American Express — Америкэн Экспресс Банк.
В августе 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. В результате были введены ограничения на сделки с долями иностранных лиц из недружественных стран. Для проведения сделок необходимо специальное решение президента России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru