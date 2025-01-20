СМИ: Число банков с иностранным участием упало до минимума за 10 лет

Уточняется, что в начале 2024 года в стране работало 89 подобных организаций. В октябре осталось только 78 банков, имеющих универсальную лицензию, и еще семь кредитных организаций с базовой лицензией.

Как рассказал изданию старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, сокращение числа банков с иностранным капиталом происходит плавно, поскольку зарубежные владельцы из недружественных стран стремятся избавиться от российских активов. К примеру, в мае 2024 года закрылась сделка по продаже российских активов британского HSBC, которые выкупил Экспобанк.

В свою очередь основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский в разговоре со СМИ заявил, что две кредитные организации были ликвидированы. В 2024 году свое представительство в России закрыл швейцарский Cramer & Cie SA, подала заявление о ликвидации и российская «дочка» платежной системы American Express — Америкэн Экспресс Банк.

В августе 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. В результате были введены ограничения на сделки с долями иностранных лиц из недружественных стран. Для проведения сделок необходимо специальное решение президента России, передает «Радиоточка НСН».

