СМИ: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт топлива из России
Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России. Об этом пишет газета Lidové noviny.
По данным издания, при введении нефтяного эмбарго топливо значительно подорожает. Заправки в Чехии начнут испытывать трудности в снабжении, поставщикам придется искать другие источники импорта.
Сейчас на РФ приходится 60% всех нефтяных поставок в республику. Отмечается, что в случае введения ограничений на импорт Чехия может лишиться крупных поставок топлива от словацкой Slovnaft. Это связано запретом ввоза топлива, произведенного в третьих странах из российского сырья, в соответствии с действующими санкциями ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru