СМИ: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт топлива из России

По данным издания, при введении нефтяного эмбарго топливо значительно подорожает. Заправки в Чехии начнут испытывать трудности в снабжении, поставщикам придется искать другие источники импорта.

Сейчас на РФ приходится 60% всех нефтяных поставок в республику. Отмечается, что в случае введения ограничений на импорт Чехия может лишиться крупных поставок топлива от словацкой Slovnaft. Это связано запретом ввоза топлива, произведенного в третьих странах из российского сырья, в соответствии с действующими санкциями ЕС.

