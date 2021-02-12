Кабмин РФ расширил перечень разрешённой к вылову рыбы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает список водных биоресурсов, разрешённых к промышленному вылову, сообщает пресс-служба правительства.

В документе речь идёт в том числе о южной путассу, европейской сардине, голубой щуке и морском леще, а также каменном, длинношипом и гигантском тасманийском крабе, крабе броди. Кроме того в список попали глубоководная креветка, аргентинский и северный кальмар и осьминог обыкновенный.

Согласно постановлению, добыча водных биоресурсов, включённых в перечень, разрешается «во внутренних морских водах России, территориальном море, в исключительной экономической зоне, а также районах действия международных договоров в области рыболовства».

В кабмине отметили, что расширение списка положительно скажется на росте объёмов промысла и переработки, а также позволит расширить экспортные поставки и, соответственно, увеличить прибыль представителей, а значит и поступлений в бюджет.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал два продукта, которые стоит употреблять в пищу для профилактики заболевания коронавирусом, сообщает Ura.ru. По его словам, это треска и минтай, которые содержат витамин D, укрепляющий иммунитет.

