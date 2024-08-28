СМИ: Бывший российский завод Volkswagen распродает комплектующие для несобранных авто
Бывший российский автомобильный завод Volkswagen начал распродавать различные автозапчасти, сообщает Telegram-канал No Limits.
По данным СМИ, речь идет об автокомпонентах, из которых когда-то должны были собрать автомобили Volkswagen. Уточняется, что на продажу выставлены коленчатые валы, боковины кузова на Skoda Karoq/Taos, а также различные элементы кузова для Volkswagen Tiguan.
Концерн Volkswagen остановил производство автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года из-за нарушения логистики на фоне санкций после начала спецоперации на Украине.
В начале июля глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил серийное производство автомобилей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru