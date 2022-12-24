СМИ: Британия увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта

Великобритания планирует увеличить расходы на оборону на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет Telegraph.

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

«Расходы на оборону должны увеличиться более чем на миллиард фунтов стерлингов», — отмечается в материале.

Как ожидается, глава британского Минфина Джереми Хант объявит об увеличении этой статьи бюджета весной.

Между тем президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на будущий год. пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вашингтон потратит на нужды обороны $847,3 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетВеликобритания
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