СМИ: Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России

По данным издания, корпорация намерена переориентировать российское подразделение с розницы на оптовые продажи, что позволит «снизить геополитические риски и расходы на магазины».

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс заявила, что решение VF Corporation является компромиссным вариантом, который позволит остаться на российском рынке и избежать бойкотирования на других.

Ранее одна из ведущих шинных компаний в мире – французская «Michelin» - продала свой российский бизнес одному из местных дистрибьютеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

