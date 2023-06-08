СМИ: Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России
Американская VF Corporation, которой принадлежат бренды Vans, Timberland, The North Face и другие, закроет свои российские магазины, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, корпорация намерена переориентировать российское подразделение с розницы на оптовые продажи, что позволит «снизить геополитические риски и расходы на магазины».
Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс заявила, что решение VF Corporation является компромиссным вариантом, который позволит остаться на российском рынке и избежать бойкотирования на других.
Ранее одна из ведущих шинных компаний в мире – французская «Michelin» - продала свой российский бизнес одному из местных дистрибьютеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru