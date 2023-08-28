Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 10%

Отмечается, что сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба) открыли торги у отметки 393,7 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. Позднее, после сообщений о планах забастовок рабочих крупных австралийских СПГ-заводов, цены выросли на 10,2%.

Ранее министр по делам предприятий и продукции Италии Адольфо Урсо выразил мнение, что к 2024 году республика добьется независимости от российского газа. Об этом он заявил в интервью порталу Ilsussidiario.net. Он отметил, что газовые хранилища Италии заполнены на 90%, сообщает «Радиоточка НСН».

