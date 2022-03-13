СМИ: бензин в России подешевеет максимум на 4 рубля за литр

Бензин на российских автозаправках подешевеет максимум на 4 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.

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По его словам, едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, так как мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, которые будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки.

Из-за санкций бензин остается в России, его объем увеличивается, в результате чего цены на топливо падают. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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