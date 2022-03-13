СМИ: бензин в России подешевеет максимум на 4 рубля за литр
Бензин на российских автозаправках подешевеет максимум на 4 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.
По его словам, едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, так как мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, которые будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки.
Из-за санкций бензин остается в России, его объем увеличивается, в результате чего цены на топливо падают. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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