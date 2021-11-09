СМИ: Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине
Белорусская компания «Белэнерго» уведомила участников энергетического рынка Украины о прекрашении поставок электроэнергии. Об этом сообщает «Экономическая правда».
По данным издания, «Белэнерго» направила соответствующее письмо ряду украинских компаний, в частности, «Энергоатому».
Белорусская сторона сообщила, что с ноября прекратятся поставки электроэнергии на основе ранее заключенных рамочных контрактов, а заключения новых договоров не планируется. При этом «Белэнерго» поблагодарила партнеров «за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии», пишут Известия.
По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, причиной для такого решения Белоруссии стало отсутствие «экономической выгоды» для экспорта энергии на Украину.
На минувшей неделе стало известно, что украинская сторона возобновит коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. По данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), с 6 ноября Украина будет получать электричество по ровному графику с 00.00 до 23.00, мощность составит 5 МВт, напоминает Газета.ру.
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