Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.
«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», — подчеркнули в ведомстве.
По данным сайта Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), мощность поставок составит 5 МВт в течение дня, они будут происходить по ровному графику в период с 00:00 до 23:00.
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