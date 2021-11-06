Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», — подчеркнули в ведомстве.

По данным сайта Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), мощность поставок составит 5 МВт в течение дня, они будут происходить по ровному графику в период с 00:00 до 23:00.

